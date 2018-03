14 Marzo: oggi è la giornata mondiale del Pi Greco

3,14159. Quante volte, durante gli anni scolastici vi siete imbattuti in questa cifra? Quante volte, durante le lezioni di matematica o fisica, il Π vi ha “perseguitato”? Tante, tantissime volte ne siamo certi. Sappiate, dunque, che oggi è la giornata mondiale del Pi Greco.

La giornata, davvero particolare dobbiamo ammetterlo, è stata istituita 30 anni fa dal museo Explorarium di San Francisco e oggi viene “festeggiata” un po’ in tutte le parti del mondo da accademici e semplici appassionati di tutto ciò che riguarda l’ambito scientifico/matematico.

Sappiate che il Pi Greco non è solo un concetto legato ai libri scolastici, anzi: come spiegato anche dalla docente di statistica, la professoressa Anna Maria Paganoni “Il Pi Greco e’ una costante matematica che rientra in moltissime leggi della fisica e ha innumerevoli applicazioni pratiche: e’ fondamentale per calcolare le orbite dei satelliti, per prevedere l’andamento dei mercati finanziari e per studiare la propagazione delle onde elettromagnetiche con cui comunicano gli smartphone”.

Il simbolo matematico è stato al centro di molte storie nel corso degli anni: una delle più curiose riguarda la fantomatica legge dello stato dell’Indiana che voleva arrotondare il numero a 3,2. Una storia simile accadde in Alabama, quando uno scienziato, il fisico Mark Boslough, propose provocatoriamente di arrotondare Π a 3, rifacendosi a un episodio raccontato nella Bibbia. L’uomo, in realtà, stava protestando contro alcune proposte di legge portate avanti dai creazionisti, che avrebbero voluto modificare i programmi scolastici.

Insomma, dagli anni scolastici a quelli adulti, il Pi Greco ci segue passo dopo passo. Voi festeggerete la giornata in suo onore?

[fonti articolo: wired.it, ansa.it, ilpost.it]

[foto: science.closeupengineering.it]