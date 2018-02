Al Bano parla di Ylenia: ‘Romina è convinta si trovi da qualche parte’

La scomparsa di Ylenia e la fine del matrimonio con Romina Power. Al Bano Carrisi torna a ripercorrere i momenti più difficili della sua vita durante l’intervista a Carta Bianca. La scomparsa di Ylenia a New Orleans nel 1994 e la fine del suo matrimonio, cinque anni dopo, con Romina Power, lo segnarono profondamente.

La fede, un appiglio per superare gli anni difficili. L’artista di Cellino ha raccontato di cosa gli abbia dato la forza per superare questi drammatici momenti: “Ho riscoperto la fede nei momenti più neri della mia esistenza, e quei momenti erano gli anni Novanta. Prima ho inveito, quando ho perso mia figlia, quando è finito il mio matrimonio, quando tutta la mia favola si era sgretolata”. Sua figlia, che oggi avrebbe 47 anni, è scomparsa in circostanze misteriose e diverse sono state le ipotesi e le indagini fatte per trovarla fino a che, nel 2017, il tribunale di Brindisi, ne ha dichiarato la “morte presunta”.

Romina spera sia ancora viva. L’ex moglie, secondo Al Bano, non si è mai arresa all’idea di poter ritrovare la figlia Ylenia: “Romina ha preso una posizione totalmente diversa dalla mia, lei è convinta che nostra figlia si trovi da qualche parte e che prima o poi si farà viva. Mi piacerebbe che fosse così”.

(Foto: star people crown)