Ecco l’ultima truffa su WhatsApp: un buono da 250 euro alla Coop

La truffa viaggia online e prende di mira la Grande Distribuzione. È bene prestare attenzione alla navigazione su internet e all’utilizzo dei molteplici strumenti di comunicazione messi a disposizione dal mondo del web. La Polizia Postale ha avvisato gli utenti in merito all’ultima truffa diffusa tramite l’app di messagistica WhatsApp: un voucher da 250 euro per la spesa alla Coop. Se dovesse arrivarvi non esitate a cancellarlo, è il consiglio della Polizia Postale.

Diffidare dai finti regali che arrivano via WhatsApp e non solo. I buoni per la spesa fanno gola ai consumatori intenti a cercare ottime occasioni di risparmio sul conto della spesa. Ed è per questo che molti dei messaggi-truffa riguardano proprio l’offerta di buoni spesa. La Polizia Postale mette in guardia i consumatori con un post pubblicato sulla sua pagina facebook “Una vita da social”, dove invita a prestare attenzione e a diffidare di tali messaggi che servono solo a rubare dati. Il finto voucher da 250 euro alla Coop è solo l’ultimo di una lunga serie di truffe che hanno già colpito altri nomi della Grande Distribuzione come Carrefour, Lidl e Conad. La parola d’ordine è stare attenti e avvisare anche i propri contatti con un utile passaparola.

(Foto: Una vita da social, Facebook)