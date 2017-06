Napoli: consegnati 100 diplomi all’Apple Academy

Festa all’Apple Academy di Napoli. Sono stati consegnati ben 100 diplomi all’Apple Academy di Napoli, sito dedicato allo sviluppo di innovative applicazioni nato in collaborazione con l’Università Federico II. La vicepresidente di Apple, Lisa Jackson, ha espresso la sua soddisfazione per questo grande risultato davanti alla platea dei neodiplomati: “è stato straordinario aprire l’Academy qui (…) siete stati selezionati tra 4.000 candidati e grazie a quello che avete imparato potete mettere a frutto quello che avete imparato per grandi successi nell’ industria più importante di oggi”. Gli studenti hanno effettuato un percorso di un anno di studi alla Ios Academy per poter conseguire il diploma.

Entro ottobre prossimo si svolgerà un’altra cerimonia di consegna dei diplomi per gli altri 100 studenti che hanno iniziato il corso a gennaio. Lisa Jackson ha voluto sottolineare l’importanza e l’attenzione rivolta nell’ideazione di applicazioni per “le persone in difficoltà, che grazie a voi potranno migliorare il loro stile di vita. Le vostre app possono trasformare lo stile di vita e il modo di vivere delle persone. Oggi ci sono milioni di app e non avremmo mai immaginato dell’impatto di queste app sulla civiltà, rendendo la vita più facile”.

Per saperne di più sulla Ios Academy e i prossimi corsi, visitare la pagina www.developeracademy.unina.it

(Fonte: www.ansa.it)

(Foto: Il Mattino)