Social, WhatsApp lancia una nuova funzionalità per le chat!

In arrivo una nuova funzione per mettere in evidenza gli utenti più importanti nella chat. WhastApp si appresta a lanciare una nuova funzionalità per velocizzare l’utilizzo dell’area chat. Secondo quanto anticipato dal sito Android Police, gli utenti potranno bloccare in cima all’area chat fino a tre conversazioni. Tale funzione permetterà di accedere alle chat prioritarie senza dover scorrere la lista delle conversazioni. Una semplificazione di certo molto utile per gli utenti che intrattengono molte conversazioni per lavoro o amicizia.

Come funziona? Per rendere una chat prioritaria rispetto alle altre, basterà toccare l’icona con la puntina che sarà visualizzata sulla parte destra dello schermo, vicino al nome del contatto o della chat collettiva. La nuova funzionalità è attualmente in uso solo per la versione beta.

Grandi cambiamenti in arrivo? Inoltre, stando a quanto riportato dalla pagina Twitter WABetaInfo, l’app di messaggistica gratuita potrebbe vivere dei grandi cambiamenti nei prossimi mesi. Potrebbero essere introdotte molte novità, alcune attese già da diverso tempo, quali: la possibilità di cancellare un messaggio inviato ma non ancora letto dal destinatario, la funzione attraverso la quale vedere su un mappa dove sono i contatti con i quali si ha un appuntamento, un nuovo editor con trasformare un video in gif e un’interfaccia semplificata per effettuare chiamate e videochiamate.

(Foto: Daily Express)