Come risparmiare nella ristrutturazione della casa

Ristrutturare casa sembra un’impresa sempre molto difficile soprattutto perchè, in tempi di crisi, si tende a risparmiare e spesso ci si trova con un lavoro che non soddisfa appieno le proprie pretese oppure è necessario tirare sui materiali, così ci si ritrova ad avere una casa poco resistente.

Oggi è possibile seguire dei piccoli consigli per poter ottenere al meglio dei lavori di ristrutturazioni conformi alle aspettative. Un primo consiglio è quello di avere le idee ben chiare su ciò che si vuole e una volta stabilito il progetto sarà meglio rivolgersi a più ditte per scegliere la più soddisfacente, in base al rapporto qualità-prezzo e confrontare più preventivi. Scegliere materiali resistenti ma più economici. Ad esempio se si desidera avere un parquet in legno occorre valutare l’ipotesi che quello originale abbia dei costi molto più alti rispetto ad uno che invece è realizzato in gres porcellanato con effetto legno. Sarà comunque resistente ma il prezzo si abbassa a quasi la metà rispetto a quello in legno vero. Cercare anche dei prodotti, degli elementi o mobili presso i piccoli riveditori. A volte un ottimo complemento d’arredo, non legato ad alcun brand ha un valore nettamente inferiore rispetto allo stesso che invece viene realizzato da un grosso produttore.

Per poter risparmiare sulla ristrutturazione si può anche avere l’accesso agli incentivi statali, però occorre stare a certe caratteristiche nella scelta dei prodotti, dei materiali e dei tempi. In questo modo il risparmio che si ottiene è notevole. Ad esempio, attraverso l’ecobonus si possono avere dei risultati migliori in termini di efficienza energetica della casa, sostituendo un vecchio impianto con una caldaia moderna sia a condensazione sia a pompa di calore, oppure installando dei pannelli solari sul tetto della propria abitazione. In questo modo gli incentivi sono quai al 65%. Si può decidere anche di avere l’accesso alle detrazioni fiscali del 65% riguardano i lavori di ristrutturazione, come la modifica del pavimento, la sistemazione di un tetto, o tutti quegli interventi che comportano modifiche alla struttura dell’abitazione. L’importante è avere in mano la fattura rilasciata dal professionista che ha eseguito i lavori.

Un altro consiglio per ristrutturare casa è informarsi su siti appositi come: comeristrutturarelacasa.it, cosedicasa.com o lavorincasa.it. Qui si possono trovare tutte le informazioni, le idee e i preventivi per fare un acquisto intelligente.