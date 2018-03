Richiamo alimentare vongola verace per rischio microbiologico

Sul sito del ministero della Salute è apparso il richiamo che riguarda la vongola verace (Tapes semidecussatus) commercializzata in sacchetti da un chilo dalla Ittica Luciani S.r.l. Il motivo del ritiro del prodotto interessato è il “superamento del parametro escherichia coli oltre i limiti previsti dalla normativa vigente”.

I lotti di produzione sono i seguenti: L570 18-03-18; L570 19-03-18. Lo stabilimento ha sede presso Via Dei Poderi, 2/8 – 44029 Porto Garibaldi (marchio identificazione stabilimento: IT P742C CE).

La Ittica Luciani ha specificato nel richiamo di aver “attivato tutte le misure idonee a fronteggiare la situazione e riunirà anche l’Unità di Crisi per adottare interventi specifici imposti dalla problematica. Tuttavia si riserva fin da ora il diritto di agire in tutte le sedi opportune, al fine di tutelare nel modo migliore il buon nome della ditta, considerato che il controcampione ufficiale analizzato, è conforme ai limiti previsti dalla normativa vigente”.

Il rischio microbiologico. Sono molti gli articoli alimentari che ogni giorno vengono richiamati dagli scaffali perché non rispettano le condizioni di sicurezza. Per saperne di più sul rischio microbiologico ovvero sulle infezioni e patologie trasmesse naturalmente, direttamente o indirettamente da animale all’uomo, attraverso per esempio alimenti contaminati, si può visitare il sito web: www.izsvenezie.it

L’avviso del ministero: www.salute.gov.it

