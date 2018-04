Allerta alimentare: Lidl richiama pizza marchio Deluxe, Unicoop Tirreno mousse di pesce

Ritiro alimentare Lidl. La nota catena di supermercati ha ritirato un lotto di pizza bianca con salsa di tartufo nero e prosciutto cotto a marchio Deluxe per la presenza di tracce dell’allergene senape non riportato in etichetta.

Informazioni sul lotto richiamato. Il prodotto interessato è surgelato ed è distribuito in scatole da 390 grammi, con numero di lotto 8046, da consumarsi preferibilmente entro il 15/02/2018. La presenza della senape è stata accertata nel corso delle analisi effettuate da Lidl Italia sulla pizza bianca surgelata prodotta da Italpizza Spa.

Avvertenze per i consumatori. La ditta produttrice invita i consumatori allergici alla senape che avessero acquistato il prodotto interessato dal ritiro a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino. Chi non è allergico può consumare in sicurezza il prodotto.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero verde Lidl Italia 800 4800. L’avviso di ritiro: www.lidl.it

Ritiro Unicoop Tirreno. In questo caso il ritiro riguarda un lotto di mousse di baccalà mantecato per la presenza di Listeria monocytogenes. La mousse è stata prodotta dall’azienda Gastronomia Valdarnese.

Informazioni sul lotto richiamato. Le confezioni ritirate rientrano nel lotto numero 66L28 con scadenza al 13/04/2018 e sono vendute in vaschette da 100 grammi.

Avvertenze per i consumatori. In questo caso l’azienda raccomanda a tutti i clienti di non consumare la mousse e di riconsegnarla al punto vendita d’acquisto.

Per maggiori informazioni si può contattare l’azienda i seguenti numeri: 320 2707272 e 327 7885297 o all’indirizzo email qualita@gastronomiavaldarnese.it.

L’avviso di ritiro: www.unicooptirreno.it

(Foto: Siciliafan)