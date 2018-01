Canone Rai: ultimi giorni per richiedere l’esenzione, ecco cosa fare

Il prossimo 31 gennaio è il termine ultimo per richiedere l’esenzione del pagamento del canone Rai. Entro tale data è possibile presentare la dichiarazione di non possesso dell’apparecchio televisivo. Gli utenti che vogliono evitare di pagare il canone, devono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove hanno attiva l’utenza elettrica a loro intestata, non è presente un apparecchio televisivo. Se non si presenta tale dichiarazione, si è costretti a pagare l’importo del canone in bolletta elettrica: una cifra di 90 euro spalmati su cinque rate bimestrali (da gennaio a dicembre 2018).

Ecco come richiedere l’esenzione. Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sia sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sia su quello della Rai. La trasmissione del modello all’Agenzia può avvenire in due modalità: tramite posta elettronica certificata o per via cartacea postale. Per accedere al servizio sul sito dell’Agenzia è necessario prima registrarsi. Ecco il link: www.agenziaentrate.gov.it

Categorie esenti dal pagamento del canone Rai. Sono diverse le categorie di lavoratori che rientrano sotto la voce casi particolari e quindi esonerate dal pagamento del canone Rai:

– agenti diplomatici;

– funzionari o impiegati consolari;

– funzionari di organizzazioni internazionali;

– militari non italiani o personale civile non residente in Italia, di cittadinanza straniera, appartenente alle Forze Nato e di stanza in Italia.

Per ottenere l’esonero è necessario presentare il modello di dichiarazione sostitutiva riservato ad una delle quattro categorie.

Chi ha 75 anni di età. L’esonero del pagamento del canone Rai vale anche per quanti hanno compiuto 75 anni d’età ed hanno un reddito annuo non superiore a 6.713 euro. Si compila in tal caso la dichiarazione sostitutiva per l’esonero che deve essere trasmessa entro il 30 aprile per essere esonerati tutto l’anno ed entro il 31 luglio per essere esonerati dal secondo semestre.

(Foto: Investireoggi)