Conad richiama bastoncini con crusca frumento per micotossine oltre limiti

Il Conad ha richiamato un lotto di bastoncini con crusca di frumento “AC Conad”. Nell’avviso si legge il motivo del richiamo, che risiede nei “valori di micotossine “Don” e “Ocratossina A” riscontrate essere fuori limite massimo consentito da REG. CE 1181/ E S.M.I”. La non conformità è emersa durante le “analisi effettuate in autocontrollo da Conad e successive controanalisi con laboratorio”.

Il lotto interessato dal richiamo. Il prodotto è venduto in confezioni da 375 grammi, lotto di produzione 26/04/2019 (anche data di scadenza). I bastoncini in questione sono prodotti per Conad dall’azienda Molino Nicoli SpA nello stabilimento di via Locatelli, 6 a Costa di Mezzate, in provincia di Bergamo.

L’azienda raccomanda, a scopo precauzionale, di non consumare i bastoncini e di riportarli al punto vendita di acquisto per ottenere una sostituzione o un rimborso.

Il richiamo del ministero della salute www.salute.gov.it

(Foto: Vita da Mamma)