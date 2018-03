Coop: ritiro alimentare minestrone per possibile presenza di glutine

La Coop ha pubblicato un avviso ai consumatori inerente il richiamo di un lotto di minestrone fresco di verdure a proprio marchio per la possibile presenza di glutine non riportato in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 600 grammi e ha scadenza prevista per il 15 aprile 2018.

Possibile presenza di glutine. La Coop, stando a quanto si legge nell’avviso pubblicato, ha richiamato il prodotto perché al suo interno potrebbero essere presenti “residui di pasta contenente glutine derivanti da una lavorazione precedente”.

I punti vendita interessati. L’allerta e il ritiro riguardano soltanto i seguenti punti vendita: Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno, Alleanza 3.0 e Coop Centro Italia.

Raccomandazioni per i consumatori. I consumatori allergici che avessero acquistato il prodotto sono invitati a non consumarlo e a riconsegnarlo presso il punto vendita di acquisto dove sarà rimborsato.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero verde 800 805580.

Che cos’è il glutine? È una proteina che si trova nel frumento e in molti cereali come farro, orzo e segale, presenti molto spesso sulle tavole degli italiani sia al naturale, sia, soprattutto, sotto forma di pane, pasta, pizza, biscotti e alimenti di vario genere. Per approfondire qeusto argomento visitare: www.dgmag.it

(Fonte: www.e-coop.it)

(Foto: Centro Commerciale Il Mirto)