Eurospin richiama yogurt: possibile presenza di plastica

Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso con il quale informa i cittadini del richiamo da parte della catena della grande distribuzione Eurospin Italia di un alcuni yogurt a marchio “Pascoli italiani”. Il richiamo, con data di pubblicazione 23 gennaio 2018, è dovuto alla possibile presenza di frammenti di plastica dura derivanti dal contenitore.

Marca e lotto interessati. Sono interessati dal richiamo tutti i lotti e tutte le scadenze di yogurt intero con denominazione “Yogurt intero con confetti al cioccolato 120 grammi gusto Banana e gusto Fragola” della marca “Pascoli italiani”. Il nome del produttore è Latte Montagna Alto Adige Soc. Agr. COOP via Innsbruck n. 43, 39100, Bolzano (marchio di identificazione stabilimento: IT417CE). Sono confezionati per Eurospin Italia.

Importante: non consumare il prodotto. Eurospin raccomanda ai propri clienti di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione con altro prodotto presente nel supermercato.

Rimanere aggiornati sui richiami alimentari per non correre rischi di salute. Sono molti i prodotti richiamati ogni anno nell’ambito della grande distribuzione. E’ bene tenersi sempre aggiornati e a tal fine il nostro magazine segue con molta attenzione le notizie inerenti eventuali richiami in ambito alimentare.

(Fonte: www.salute.gov.it)

(Foto: Blasting News)