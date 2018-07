Vantaggi e condizioni per un finanziamento sicuro come il Finanziamento Unieuro 2018. L’arrivo delle vacanze è un momento ideale per rilassarsi, certo, ma anche per fare degli acquisti a prezzi scontati. Unieuro consente ai propri clienti di poter usufruire di un finanziamento solido e conveniente, ma soprattutto a tasso zero.

Finanziamento Unieuro 2018: come ottenerlo

Il Finanziamento Unieuro 2018 va incontro alle richieste del cliente. Infatti, è sempre possibile accedere a un finanziamento che vada incontro alle esigenze di quanti non possono spendere grosse cifre in contanti. Unieuro, una delle migliori società finanziarie presenti sul mercato, permette al cliente di accedere a varie promozioni. Con o senza busta paga e grazie alla collaborazione di Agos.

Il primo passo da compiere è di collegarsi al sito Unieuro e selezionare uno dei tanti prodotti in vendita. Dopo aver scelto l’articolo, basta aggiungerlo al carrello e procedere con l’acquisto. Si aprirà subito una pagina in cui bisogna selezionare il “Finanziamento Agos” e seguire tutte le indicazioni che la società invierà via e-mail.

Chi può accedervi?

I finanziamenti Agos sono disponibili solo per i cittadini residenti in Italia e che hanno un’età compresa tra i diciotto e gli ottant’anni. Ma per riceverli qual è la documentazione richiesta? Innanzitutto bisogna inviare una copia del proprio documento d’identità, in forma cartacea o elettronica, e del codice fiscale. Per i cittadini stranieri residenti nel nostro Paese, invece, occorre un permesso di soggiorno che sia valido.

Oltre ai documenti di riconoscimento bisogna inviare una copia dell’ultima busta paga. Questo per i lavoratori dipendenti, mentre per gli autonomi c’è bisogno del Modello Unico munito di relativi dati anagrafici. Chi non è in possesso di una busta paga deve comunque dimostrare di possedere un reddito fisso. E questo nel caso si tratti di una pensione, con relativo estratto conto, o di altro tipo.

Il materiale richiesto va spedito al portale di Agos, che gestirà tutto in via telematica e accetterà, tramite e-mail, il finanziamento. Un contratto che, in pratica, si stipula per via telematica, con il cliente che non deve proprio scomodarsi da casa.

Le offerte di Unieuro

Unieuro è ormai un leader incontrastato nel settore informatico e non solo. I suoi negozi, oltre quattrocento, si trovano in tutta Italia, dal Nord al Sud. I suoi sconti previsti sono sempre a vantaggio del consumatore. Si possono trovare articoli moderni e innovatici da pagare tramite comode rate, con un finanziamento privo di costi aggiuntivi. Rientra in quest’ottica l’agevolazione del Finanziamento Unieuro 2018. Un modo in più per acquistare ciò di cui si ha bisogno.

Televisioni, iPhone, smartphone, elettrodomestici, la scelta da è davvero vasta. I tempi di crisi economica in cui viviamo, però, non ci permettono di poter fare acquisti in denaro contante. Ma la filosofia usata da Unieuro è di permettere a tutti di comprare i suoi prodotti. Lo si potrà fare scegliendo una finanziaria che possa essere il più conveniente possibile.