Maxi Di richiama latte fermentato per possibile presenza corpi metallici

Nuovo ritiro alimentare: latte fermentato al gusto di mirtillo. Il ministero della Salute ha emesso un nuovo richiamo di ritiro alimentare sul portale web www.salute.gov.it. Questa volta si tratta del latte fermentato al gusto di mirtillo (EAN 14289851) con marchio Vitalibre. Il prodotto interessato è distribuito in confezioni da due vasetti da 125 grammi con data di scadenza o temine minimo di conservazione del 10.03.2018.

Il motivo del richiamo. Il provvedimento si è reso necessario a causa della possibile presenza di corpi estranei metallici all’interno dello yogurt gusto mirtillo. Il prodotto è realizzato da Senoble Italia SpA Via Molinetto, 76 – Borso del Grappa (TV) e venduto nei supermercati e ipermercati Maxi Di srl.

Non consumare e riconsegnare al punto vendita. I consumatori sono invitati a non consumare il prodotto e a riportalo presso il punto vendita per il rimborso. Purtroppo questo non è il primo prodotto ritirato dal mercato per la possibile presenza di corpi estranei. Soltanto pochi giorni fa è avvenuto un altro ritiro di prodotti dolciari della catena Lidl per lo stesso motivo.

I danni provocati dall’ingerimento di frammenti di metallo potrebbero essere molto pericolosi e mettere addirittura in serio rischio la salute, per questo è sempre meglio mantenersi informati ed evitare il consumo di prodotti a rischio.

Fonte: www.salute.gov.it

(Foto: ItaliaOra)