Novità sulla bolletta di luce e gas: ecco cosa cambia

Novità in arrivo per le bollette di luce e gas che interessano tutti i contribuenti.

Infatti secondo quanto riportato da Adnkronos tutti gli utenti passeranno al libero mercato e le aziende potranno gestire i prezzi di vendita ai clienti. In questo modo verrà abolito il servizio di maggior tutela secondo cui le tariffe dei servizi sono stabilite dall’Autorità preposta, in questo caso quella per l’energia elettrica, ogni tre mesi.

Bolletta Luce e Gas da luglio 2019 novità in arrivo

La loro definizione si ha in base alle quotazioni, a livello internazionale, degli idrocarburi. Il ddl sulla concorrenza è stato prorogato entro luglio 2019 ed entro questa data si potrà avere solo libero mercato. Fino ad adesso, secondo il decreto bersani, vi erano due suddivisioni del mercato di gas ed enegia: uno libero e uno tutelato. Insostanza per i clienti non cambierà tantissimo. Tuttavia vi potranno essere delle importanti novità.

Tariffe Bolletta Luce e Gas

Per quanto riguarda le varie tariffe occorre tenere presente che i servizi posti al cliente non si differenziano molto se si guarda quelle del libero mercato e quelle di quello tutelato.

Non si ha mai una tariffa conveniente in senso assoluto poichè ognuna di esse viene studiata per far fronte ad esigenze differenti. Gli utenti che fino ad oggi hanno fatto affidamento sul servizio di maggio tutela, oggi dovranno scegliere la tariffa più vantaggiosa in base al loro stile di vita.

Cambiare gestore sarà completamente gratuito e soprattutto ciò non comporterà delle interruzioni di servzio. quest’ultima cosa è di importanza fondamentale poichè l’energia elettrica e il gas sono di vitale importanza, sia per le utenze domestiche che per coloro che hannp un’attività commerciale. Chi non avrà effettuato il passaggio dal libero mercato avrà solo il servizio di salvaguardia. Tuttavia per i clienti vi sarà un piccolo aumento, a seconda del servizio scelto, quindi occorrerà ponderare con estrema cautela la tariffa da applicare in base alle proprie esigenze.

