Paola, Calabria: sequestrati dalle Guardia di Finanza 260mila prodotti

Sequestrati migliaia di prodotti senza etichetta in Calabria. La Guardia di Finanza di Paola, in Calabria, ha sequestrato oltre 246 mila prodotti senza etichetta in un’attività commerciale gestita da un cittadino cinese. Il sequestro è stato fatto nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire la diffusione commerciale di prodotti nocivi o pericolosi per la salute. Il titolare del negozio in cui erano depositati questi articoli rischia una sanzione amministrativa fino a 60 mila euro.

Giocattoli senza marcatura e informazioni. Tra i prodotti sequestrati dalle Fiamme Gialle sono stati trovati molti articoli che sarebbero potuti finire nelle mani dei più piccoli: articoli di carnevale, per uso scolastico e giocattoli. Sono stati trovati, sempre tra i prodotti non a norma, numerosi articoli elettrici ed elettronici e giocattoli privi di marcatura CE, senza istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e avvertenze nella lingua italiana sulla possibile nocività e i materiali adoperati per il loro confezionamento. Non mancano nella lista di prodotti sequestrati anche i cosmetici privi di informazioni riguardanti la loro composizione e sicurezza.

(Foto: Sicilia Journal)