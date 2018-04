Ricambi per auto: quasi 50 milioni di pezzi in rete

Il negozio virtuale, il più grande del mondo, ha decisamente abbattuto qualsiasi limite logistico e mentale. Ora è davvero possibile trovare di tutto in rete, ma proprio di tutto.

Anche quei canali tradizionali rimasti immuni per lungo tempo dallo spargimento a macchia d’olio del mercato virtuale in determinati settori oggi devono arrendersi, perché la richiesta dei consumatori ha raggiunto anche gli ambiti più impensabili. Perché oggi, se cercate dei pneumatici, una lampadina carica, un pomello lucido per il cambio e qualsiasi altra cosa riguardi in qualche modo il vostro mezzo, potete trovarlo in rete.

Il mondo dei ricambi per auto su Internet

Seduti comodamente sul vostro divano di casa, dalla postazione di lavoro, in riva al mare o passeggiando: non c’è più bisogno di far saltare la partita di calcetto o un’uscita all’IKEA per recarvi dal rivenditore o meccanico di fiducia nel caso abbiate bisogno di procurarvi un qualsiasi pezzo di ricambio per la vostra auto: potete fare tutto contemporaneamente, scorrendo lo store, con pochi click e il tutto decisamente a portata di mano e in maniera veloce ed accessibile, fruibile per tutti nei limiti possibili.

Il mercato 2.0 ovviamente porta sulle spalle tutti quei contro valevoli per gli affari che si concludono non di persona, ma non per questo immuni da truffe. La possibilità che ci venga recapitato presso il nostro domicilio o azienda un pezzo malfunzionante, diverso da quello che avevamo tanto faticosamente selezionato e acquistato o (nel peggiore dei casi) un pacco completamente vuoto, non è ipotesi così remota.

Anzi, le possibilità che trattandosi di pezzi meccanici possano avere una maggior percentuale di inaffidabilità esiste e sta alla capacità del consumatore ridurre ai minimi termini l’incorrere in una truffa. Navigate, trovare recensioni e feedback, confrontate e comparate medesimi prodotti tra vari store, per non solo prezzi ma anche qualità degli stessi. E’ fondamentale non farsi prendere dalla facilità dell’acquisto, tralasciando semplici operazioni che potrebbero evitarci spiacevoli sorprese.

Dati pazzeschi sull’acquisto dei ricambi per auto

Il mondo dei ricambi per auto ha preso piede in maniera esponenziale in tutto il mondo, i dati sono pazzeschi. Ogni cinque secondi vengono effettuati acquisti nel settore, circa 46 milioni sono i pezzi di ricambio per auto presenti sul mercato, anche in Italia la moda ha spopolato. Persino i treni delle gomme per auto e moto rappresentano la prima scelta nell’acquisto, rispetto ai classici rivenditori presso negozi fisici.

La regola è sempre la stessa, per qualsiasi prodotto di qualsivoglia settore: informarsi, rapportate recensioni e prezzi, acquistare sicuri della possibilità di recedere o ottenere rimborso nel caso non ci riteniamo soddisfatti dell’acquisto al momento della consegna.