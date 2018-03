Richiamo alimentare additivi, aromi, spezie per rischio chimico

Il ministero della Salute ha richiamato per rischio chimico diversi prodotti della Rare Fantasy: additivi, aromi, spezie, prodotti e semilavorati per gelateria e pasticceria.

La causa del richiamo: “alimenti non idonei al consumo umano”. Nell’avviso pubblicato sul portale del ministero dedicato alle allerte alimentari, si legge che il ritiro è dovuto per “alimenti …le cui modalità di presentazione non consentono al consumatore di disporre delle informazioni necessarie ad evitare effetti nocivi per la salute” (lett. H). Per tale motivo, si legge sempre nell’avviso, tali alimenti sono “non idonei al consumo umano poiché deteriorati o contenenti ingredienti non idonei” (lett. I).

Il produttore è la Rare Fantasy Srl e il richiamo interessa tutti i lotti di produzione. Lo stabilimento ha sede in via Giovanni XXIII n 9/A – 72024 Oria (in provincia di Bari).

Il rischio chimico è molto importante e al riguardo ci sono molti siti sul web che parlano di come stare attenti a non portare in tavola alimenti o ingredienti pericolosi per la salute. Tra questi vi è “Rischio chimico nel piatto”, realizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. All’interno del sito si trovano molti articoli interessanti, video, test, quiz e linee guida per documentarsi su cosa evitare di mettere nel proprio piatto.

