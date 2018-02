Richiamo alimentare pasta di sesamo Halva. Il ministero della Salute ha diffuso un avviso contenente il richiamo di un lotto della pasta di sesamo Halva per la possibile presenza di allergeni (arachidi) non dichiarati in etichetta. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 350 grammi e rientra nel lotto 05 2017 con scadenza 01/05/2020. Il richiamo porta la data del 12 febbraio 2018.

Il prodotto è stato realizzato in Turchia dall’azienda Cògenler “Tarim ve Gida Sanayi” presso lo stabilimento di Konya, Turchia (marchio identificativo dello stabilimento è TR-42-K-020436). La pasta è commercializzata in Italia dall’azienda “Tutto Food Srl”, con sede in viale Europa 11/C, Grosseto.

Riportare il prodotto al punto vendita. L’avvertenza per il consumatore che avesse acquistato il prodotto Halva con lotto 05 2017 è quella di restituirlo al punto vendita nel quale è stato acquistato per la sostituzione o rimborso del prodotto.

(Fonte: www.salute.gov.it)

(Foto: La Gazzetta Digitale)