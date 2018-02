Richiamo alimentare preparato per torta margherita e muffins

Ritiro per torta margherita e muffins. Il ministero della Salute ha diffuso un nuovo richiamo che riguarda il preparato per torta margherita e muffins, in confezioni di 400 grammi, prodotto dall’azienda Pedon Spa. Il richiamo è rivolto ai soli consumatori allergici alla soia e interessa i seguenti lotti: 07/11/19 – 31/08/19 – 13/09/19 – 17/10/19 – 30/10/19. Il ministero raccomanda di riconsegnare eventuali confezioni acquistate al punto vendita. Per informazioni è possibile contattare il produttore al numero 800 034437.

L’azienda produttrice. Il preparato è stato prodotto da Pedon Spa nello stabilimento di via del Progresso 32 a Molvena, in provincia di Vicenza. La Pedon è un’azienda che produce un’ampia gamma di prodotti biologici, alimenti senza glutine, preparati e prodotto da forno, funghi secchi, cereali e legumi. L’azienda esporta in 40 paesi in tutto il mondo.

(Fonte: www.salute.gov.it)

(Foto: Offerte in Corso)