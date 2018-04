Richiamo alimentare salame cioccolato Bocon

Esselunga ha pubblicato il richiamo di un lotto di salame di cioccolato a marchio Bocon per la possibile presenza di piccoli pezzi di gomma. L’avviso è stato pubblicato anche nella pagina del ministero della Salute dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Informazioni specifiche del prodotto. Il salame interessato dal richiamo è venduto in confezioni da 300 grammi con il numero di lotto L. BO07 e data di scadenza 07/05/2018. È prodotto da Bocon Srl, con sede presso lo stabilimento di via Montello 72, a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso.

Avvertenza importante. L’azienda raccomanda a quanti avessero acquistato il salame di cioccolato interessato dal richiamo di non consumarlo o di riportarlo in negozio per il rimborso. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il fornitore al numero verde 800 259835 oppure all’indirizzo email bocon@bocon.it.

Qualche dato sul fenomeno. Ogni anno, in Italia, vengono ritirati dagli scaffali oltre mille prodotti alimentari. Dall’inizio del 2018, sul sito del ministero della Salute, sono state pubblicate oltre cinquanta segnalazioni di prodotti non a norma. Come riporta il giornale online ilfattoalimentare.it, “nel 10-20% dei casi si tratta di prodotti che possono nuocere alla salute dei consumatori, e per questo scatta l’allerta” (Fonte: www.ilfattoalimentare.it).

