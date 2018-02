Richiamo pasta biologica Valbio per presenza parassiti

Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per la pasta biologica Valbio per la possibile presenza di parassiti nel prodotto. La pasta interessata dal richiamo è venduta nel formato pipe rigate 135, in confezioni da 3 chili e rientra nel lotto L171295089, con scadenza al 14/03/2020.

Non consumare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita. La pasta bio è prodotta dall’azienda Valdigrano di Flavio Pagani, presso lo stabilimento di via Borsellino 35/37 a Rovato, in provincia di Brescia. Nell’avviso è richiesto a chiunque abbia comprato confezioni di pasta biologica Valbio interessata dal richiamo di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita d’acquisto.

(Fonte: www.salute.gov.it)

(Foto: il Salvagente)