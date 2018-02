Ritiro alimentare tortine per possibile presenza frammenti metallici

Il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo (più ampio rispetto al primo) di 27 tortine, torte e strudel di diversi pesi e formati, prodotti da Stabinger. I lotti coinvolti sono 92 (vedi link per sapere quali sono). I dolci sono stati realizzati presso lo stabilimento Stabinger di via Anderter 11 a Sesto, in provincia di Bolzano.

Il provvedimento di richiamo è partito in seguito alla segnalazione di un fornitore: “un fornitore ha consegnato una partita di materia prima che potrebbe contenere singoli filamenti in acciaio, del diametro di 0,5 mm e lunghezza superiore ad 1 cm, risultati non visibili al Metal Detector presente sul fine linea del loro impianto di produzione. Dalle verifiche da noi immediatamente effettuate è risultato che i prodotti potenzialmente contaminati con filamenti in acciaio sono in questi lotti

data di scadenza

Tortina alla ricotta 28.02.2018

Torta alla ricotta 28.02.2018

Tortina alla ricotta e cioccolato 28.02.2018

Tortina alla ricotta e fragola 28.02.2018

trancio alla frutta fantasia 28.02.2018

Trancio ai frutti di bosco 28.02.2018

Trancio ai lamponi porzionato 28.02.2018

trancio alla ricotta porzionato 28.02.2018

Strudel di mele con pasta frolla 28.02.2018

(Fonte: www.stabinger.it)

Si raccomanda di non consumare le tortine e di riportarle al punto vendita. L’azienda Stabinger ha messo a disposizione il numero 0474710352 oppure all’indirizzo email info@stabinger.it.

(Foto: Gazzetta della Sera)