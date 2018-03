Rivoluzione Coca-Cola: in arrivo una bibita alcolica

Il marchio Coca-Cola è, senza ombra di dubbio, uno dei più iconici al mondo. La bevanda americana, nel tempo, è diventata un simbolo americano e ad oggi viene smerciata in quasi tutti i Paesi.

Nel corso degli anni la compagnia ha apportato qualche modifica alla ricetta originale, introducendo anche prodotti differenti tra cui la Coca-Cola Zero, la Light, quella senza caffeina, con estratto di stevia e quant’altro. Ciò che, invece, è sempre mancato al brand è stata una bibita alcolica: il marchio americano, infatti, si è sempre e solo presentato sul mercato con bevande analcoliche.

Eppure una piccola grande rivoluzione si sta facendo largo in questi giorni: pare infatti che The Coca-Cola Company sia pronta a immettere sul mercato una nuova bibita alcolica; il prodotto sarà disponibile solo in lattina e per ora sarà limitato al mercato giapponese.

Jorge Guarduno, il presidente della divisione giapponese di Coca-Cola, ha dichiarato a riguardo “È una cosa unica nella nostra storia. Coca-Cola si è sempre concentrata interamente sulle bevande non alcoliche e questo è un modesto esperimento per una nicchia specifica del nostro mercato. Non abbiamo mai effettuato esperimenti nella categoria a basso contenuto alcolico, ma questo è un esempio di come continuiamo a esplorare opportunità al di fuori del nostro core business”.

Insomma, dopo tanti anni il brand sembra finalmente pronto per a fare l’unico passo che mancava. Credete che l’immissione sui mercati di un prodotto del genere possa portare nuova clientela alla Coca-Cola? O questa bevanda alcolica sarà un flop?

