Saldi Estivi 2018: confronta i prezzi con Idealo

I saldi estivi 2018 sono iniziati già da un po’ di tempo. Come ogni anno, l’obiettivo principale dei consumatori è quello di fare acquisti ottenendo il massimo del risparmio, e con Idealo questo è possibile. Il sito è un portale internazionale di comparazione prezzi grazie al quale è possibile trovare l’offerta migliore per i propri acquisti. Idealo confronta i saldi degli e-commerce con quelli dei negozi fisici, offrendo una percentuale di risparmio maggiore comparando le varie offerte.

Idealo: perché comparare i prezzi durante i saldi estivi

Idealo permette di fare acquisti risparmiando, specialmente durante i saldi estivi 2018. Tra tutte le tipologie di prodotti, l’elettronica di consumo è sicuramente il settore di maggiore interesse per chi intende fare un pò di shopping online durante il periodo di sconti. Smartphone e grandi elettrodomestici rientrano tra i prodotti più ricercati tra le numerose offerte online. Secondo le previsioni, il risparmio medio tra luglio e settembre 2018 sarà di circa il 15,9%.

I saldi sono il momento ideale per acquistare a prezzi vantaggiosi, proprio per questo gli italiani ricorrono alla comparazione dei prezzi per risparmiare ancora di più. Quest’anno, il primo giorno dei saldi, è stato registrato su Idealo un aumento delle intenzioni d’acquisto del 13,4%. Gli italiani sono sempre a caccia dell’offerta migliore, e anche durante i saldi estivi utilizzano i comparatori di prezzi per scovare l’offerta migliore. Anche durante le prime due settimane di saldi gli utenti si sono concentrati su alcune categorie di prodotti, tra cui smartphone, sneakers, elettrodomestici e condizionatori. Rispetto alle giornate senza saldi, è stato registrato dal portale un maggior interesse (+18,%) verso questa categoria di prodotti.

Basta volantini che si accumulano, trova subito l’offerta migliore con Idealo

Con Idealo puoi dire addio ai volantini che si accumulano, basta perdere tempo a confrontare gli sconti dei vari negozi per trovare il prodotto che desideri al prezzo più basso. E’ sufficiente digitare il nome del prodotto che intendiamo acquistare nella barra di ricerca e il portale troverà in pochi secondi l’offerta che ti permette di risparmiare di più. È come avere sempre a disposizione uno strumento che prende tutti i nostri volantini e li confronta per noi, trovando il prezzo migliore.

Dimentica mucchi di volantini o le tante applicazioni per risparmiare sul tuo cellulare. Il portale compara i prezzi per trovare in poco tempo l’offerta più vantaggiosa, senza fare troppe ricerche. Idealo è il motore di ricerca per i tuoi acquisti online, che ti permette di visualizzare in un’unica pagina tutte le offerte sul prodotto che desideri. Non dovrai più aprire decine di pagine web e perderti tra centinaia di siti. Una volta che avrai trovato il prezzo migliore, ti basterà cliccare sul link e sarai rimandato direttamente all’e-commerce per effettuare il tuo acquisto.

Scarica l’App di Idealo e trova il prezzo più basso

Acquistare nel negozio o sul sito? Capita spesso che i prezzi degli e-commerce siano diversi da quelli del punto vendita. Per questo motivo non sempre è facile decidere dove effettuare i propri acquisti. Idealo consente di risparmiare ancora di più confrontando i prezzi del negozio con quelli del sito, un’ottima soluzione per risparmiare durante i saldi estivi 2018. Basta utilizzare il lettore di codici a barre presente nell’applicazione Idealo, e trovare il prezzo più basso.

Disponibile sia per Android che per iOs, il lettore dell’app permette di trovare in pochissimo tempo l’offerta più vantaggiosa confrontando i prezzi del punto vendita con quelli dell’e-commerce. Basta avvicinare la fotocamera del proprio smartphone e inquadrare il codice a barre del prodotto. In pochi secondi saprete dove effettuare i vostri acquisti. Grazie al lettore di codici a barre si potranno visualizzare tutte le offerte presenti sul portale Idealo, e valutare se acquistare o meno anche in base ai costi di spedizione del sito.