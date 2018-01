Saldi invernali 2018: oggi al via in Basilicata

Al via i saldi invernali: interessato alle compere un italiano su due. Parte oggi la stagione dei saldi invernali 2018 e ad aprire le danze è la Basilicata. Secondo la Confesercenti le offerte riguarderanno “circa 280mila attività commerciali, inclusa praticamente la totalità dei negozi di moda e di tessili, che praticheranno subito sconti del 30-40%”. L’interesse all’acquisto sembra essere alto: “circa un italiano su due (il 47%) ha già deciso che approfitterà dell’occasione per fare almeno un acquisto, valutando di investire, mediamente, 150 euro a persona” (Fonte: www.confesercenti.it).

Il Codacons è meno ottimista: compere solo per il 40% degli italiani. Per l’Associazione di riferimento dei consumatori i saldi invernali saranno “l’ennesimo flop”. Per il Codacons solo il 40% degli italiani approfitterà dei saldi per compiere qualche acquisto e il budget dedicato alle spese si ridurrà ad una media di 168 euro a famiglia (-7% rispetto allo scorso anno).

Tre semplici regole per comprare senza problemi. Nell’acquisto è importante seguire almeno tre regole fondamentali:

i prodotti in saldo devono essere separati da quelli a prezzo normale (o comunque deve essere visibile la differenza tra i prodotti in saldo e i prodotti venduti a prezzo normale); i prodotti possono essere cambiati, purché si conservi lo scontrino, e il consumatore può denunciare “al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto” (decreto legislativo n. 114/1998); il negoziante deve indicare il prezzo antecedente lo sconto, lo sconto e il prezzo finale.

Per leggere il calendario d’avvio dei saldi, regione per regione, visitare il seguente link www.dgmag.it

(Foto: ViaggiNews.com)