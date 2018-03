Berlusconi: ecco cos’è successo quando ha votato

Le ultime elezioni politiche sono state piene di sorprese. I primi risultati parlano davvero chiaro con centrodestra e Movimento 5 Stelle che hanno fatto un considerevole passo in avanti e il Partito Democratico che, invece, versa in piena crisi di risultati e di identità.

I nuovi scenari politici delineati, però, non sono stati l’unico avvenimento di ieri che ha tenuto banco: si è infatti parlato molto anche di quel che è accaduto all’ex primo ministro Silvio Berlusconi, al momento del voto. Il politico 81enne è stato criticato da un’attivista femen, che tutto d’un tratto è salita sul tavolo di una delle scrutatrici del seggio. La giovane donna era a petto nudo e sul torso aveva scritto “Berlusconi, sei scaduto“.

Immediata la risposta della sicurezza: l’ex cavaliere si è subito allontanato e ha evitato di commentare a caldo quanto successo; i presenti, invece, hanno avuto differenti reazioni. Non è mancata qualche risata, una delle scrutatrici del seggio, invece, è parsa abbastanza spaventata dal gesto dell’attivista.

La protagonista della faccenda è stata una cittadina parigina, di origini iraniane, di appena 30 anni, che dopo l’accaduto è stata immediatamente rimpatriata con il divieto di poter rimettere piede sul suolo italiano per i prossimi 5 anni.

Passato qualche minuto, Berlusconi ha deciso di commentare il fatto, dicendo “È finito il mio tempo? Sì, in effetti la coda era finita. È stata un’apparizione che non sono riuscito neanche a vedere, in mezzo agli altri, non so cosa sia successo, è stata un fantasma, non so, non ho visto niente”.

[fonti articolo: corriere.it, ilfattoquotidiano.it, milanotoday.it]

[foto: milanotoday.it]