Festa delle donne: ecco le citazioni più belle

Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo, a livello globale, del ruolo delle donne all’interno della società e degli abusi che, regolarmente, molte di esse sono costrette a subire. Sono moltissimi ancora i passi avanti che si devono fare affinché venga raggiunto lo status di parità sociale, ciò nonostante qualcosa sembra che si stia muovendo nella giusta direzione.

In occasione della festa della donna, abbiamo deciso di raccogliere alcune delle più belle citazioni di alcune delle donne più famose e importanti della storia.

La prima viene da quella che, con ottime probabilità, rimarrà la studiosa italiana più famosa, quella Rita Levi Montalcini che tanto lustro ha dato alla scienza e al nostro Paese. Diceva Rita che “Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza”.

Un grandissimo contributo alla causa femminile venne dato anche da Nilde Iotti, la prima donna che, nella storia della nostra Repubblica, arrivò a ricoprire il ruolo di presidentessa della Camera dei Deputati. Iotti dichiarò “Dal momento che alla donna è stata riconosciuta nel campo politico la piena eguaglianza col diritto di voto attivo e passivo, ne consegue che la donna stessa dovrà essere emancipata dalle condizioni di arretratezza e di inferiorità in tutti campi della vita sociale, e restituita ad una posizione giuridica tale da non menomare la sua personalità e la sua dignità di donna e di cittadina”.

Un’altra grande studiosa e scienziata, conosciuta a livello mondiale, è stata Margherita Hack. L’astrofisica, nota anche per il suo spiccato senso dell’umorismo, disse una volta delle donne “La colpa di Eva è stata quella di voler conoscere, sperimentare, indagare con le proprie forze le leggi che regolano l’universo, la terra, il proprio corpo, di rifiutare l’insegnamento calato dall’alto, in una parola Eva rappresenta la curiosità della scienza contro la passiva accettazione della fede”.

Tra le donne della politica più in vista degli ultimi anni è impossibile non citare l’ex first Lady americana Michelle Obama e la senatrice USA Hillary Clinton. Michelle, da sempre linea per le battaglie sociali a favore delle donne, ha detto “Non c’è limite a quello che noi donne possiamo fare”. La seconda, conscia della sua forte personalità, dichiarò “Che lo faccia apposta o no, io sfido i preconcetti sulle donne. Faccio sentire alcune persone a disagio, ne sono consapevole, ma questo è solo parte dell’accettazione di quello che credo sia uno dei più importanti lavori lasciati incompleti nella storia dell’umanità: dare la possibilità alle donne di difendersi da sole”.

Nel corso della storia recente non solo donne di scienza e politica si sono interessate alla questione femminile. In campo artistico, una delle prime a rivendicare la parità dei diritti fu l’immortale Marilyn Monroe: nonostante l’attrice sia morta nel 1962, la sua stella non ha mai smesso di brillare. Marilyn disse una volta, rivolgendosi proprio alle donne “Non accettate le briciole. Ci hanno fatto donne, non formiche”, una frase estremamente forte, soprattutto se contestualizzata nel suo periodo storico.

[fonte articolo: meteoweb.eu]

[foto: scuolazoo.com]