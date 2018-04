Festeggiare la laurea: i 10 posti migliori

I dieci posti migliori per festeggiare la laurea. La laurea è un traguardo importante e va onorata: ecco quali sono i dieci posti migliori per festeggiarla.

Festeggiare la laurea: cosa fare

Festeggiare la laurea rappresenta uno dei traguardi più ambiti di molti giovani che progettano il loro avvenire inseguendo il proprio sogno. Si tratta di una carta sudata e il suo raggiungimento va festeggiato come si deve, per essere meglio ricordata e per godersi finalmente un po’ di meritato relax.

Una delle mete più ambite è senza dubbio New York. Ogni periodo dell’anno è ottimo per visitare una delle città più affascinanti del mondo. Infatti in inverno si possono ammirare le splendide decorazioni natalizie o la città coperta di neve, l’autunno con i colori magici di Central Park o l’estate ricca di manifestazioni. I voli possono essere però molto costosi, anche se negli ultimi tempi vi sono delle compagnie che offrono viaggi di andata e ritorno anche a 400 euro. Anche gli alloggi hanno dei costi molto alti, soprattutto per chi vuole soggiornare a Manhattan. Un’altra metà da visitare è Tokyo, spesso sognata da molti giovani. Di sicuro il periodo migliore per andarci è in primavera, quando vi sono i ciliegi fioriti che sono uno degli spettacoli naturali più belli del mondo. Per quanto riguarda i voli, hanno dei costi di partenza di circa 600 euro tra andata e ritorno.

Altra meta

Un’altra meta molto ambita per festeggiare la laurea è occidentale ed è il Canada, con i suoi parchi naturali città splendide come Montreal, Vancouver e le cascate del Niagara. Il periodo migliore per visitare questo luogo va da maggio a ottobre, quando il clima è meno freddo.

Tra le dieci destinazioni più ambite vi è anche Dubai che offre una vasta gamma di cosa da visitare come i moderni grattacieli e i musei ricchi di opere d’arte, con locali per godere al meglio della vita notturna. Anche la Nuova Zelanda e l’India hanno il suo fascino come mete per festeggiare la laurea in totale relax e visitando dei posti molto diversi tra loro, con culture lontane da quelle dell’Italia. Un Paese che vale la pena visitare è la Thailandia, con paesaggi rurali e ancestrali e tempi buddhisti che lasciano di stucco i visitatori. Molto noto è il festival delle lanterne in acqua e in cielo. Il costo del soggiorno è molto basso.

Un’altra meta esotica è Zanzibar, con posti selvaggi ed incontaminati e isole di una bellezza mozzafiato. Se invece si decide di festeggiare il proprio traguardo una meta molto entusiasmante è Amsterdam, una città ricca di cultura ma anche di divertimento. Infine un’ultima opzione è quella dell’Interrail visitando diversi stati europei.

