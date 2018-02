Festival di Sanremo 2018: la finale vista da 12,3 milioni di spettatori

Numeri vincenti per l’edizione numero 68 del Festival di Sanremo. La 68esima edizione del Festival di Sanremo ha visto la vittoria del duo Ermal Meta e Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente”. Gli ascolti hanno premiato la direzione artistica firmata da Claudio Baglioni e condotta da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. I telespettatori della serata finale sono stati 12 milioni 125mila, per uno share del 58,3 per cento (lo scorso anno gli spettatori sono stati 12 milioni 22 mila, pari ad uno share del 58,4 per cento). La prima parte della sfida della serata conclusiva ha raggiunto quota 13 milioni 240 mila telespettatori con il 54 per cento di share mentre la seconda parte 10 milioni 401 mila con il 68,9 per cento di share. Sanremo Start ha ottenuto 10.881.000 telespettatori e il 42,8 per cento di share.

Il Festival di Baglioni con la media di share tra le più alte degli ultimi anni. Il dato inerente la media di share della quarta serata, la precedente alla finale di sabato sera, è del 51.1 per cento di share. Un risultato raggiunto soltanto nel corso del Festival condotto da Fabio Fazio con lo scienziato Renato Dulbecco e Laetitia Casta nel 1999, quando ottenne il 54.06 per cento di share. La finale di quest’anno con la media del 58.3 per cento si piazza come il secondo miglior risultato di share dal 2002. In quell’anno alla conduzione c’era Pippo Baudo, con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere, e il suo Festival raggiunse nell’ultima serata il 62.66 per cento di share.

Soddisfatto Mario Orfeo, direttore generale Rai. Al secondo posto è arrivato Lo Stato Sociale con la canzone “Una vita in vacanza” e al terzo posto si è classificata Annalisa con “Il mondo prima di te”. Il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita della kermesse musicale più importante dell’anno: “È stato un Festival di Sanremo indimenticabile, capace di migliorare se stesso e di battere record di ascolti serata dopo serata. Il principale merito di questo straordinario successo va al direttore artistico Claudio Baglioni, che ha saputo costruire un grande e originale spettacolo televisivo mettendo al centro parole e musica ma anche mettendo se stesso in gioco sul palco dell’Ariston”. Orfeo elogia anche il duo Hunziker-Favino “che hanno dato una magnifica prova dei loro talenti in un gioco di squadra che ha regalato momenti emozionanti e divertenti, di riflessione e di comicità a milioni di telespettatori”.

Il video dell’esibizione di Ermal Meta e Fabrizio Moro: www.youtube.com

(Foto: Female World)