Le frasi più utilizzate per fare gli auguri per un compleanno sono poche e spesso sono anche le più apprezzate. Quando si devono scrivere degli auguri di compleanno molto spesso i va incontro a vuoti di memoria da cui si riesce a far uscire soltanto qualche frase banale.

Frasi piú utilizzate per un compleanno

Ecco allora che il fedele cellulare è sempre pronto a darci delle idee quando bisogna scegliere le frasi piú utilizzate per un compleanno. Ci permette di scopiazzare frasi belle per fare anche un’ottima figura. Si possono cercare molte frasi, ma quelle più cliccate ed utilizzate sono sempre le stesse. Sono le più indicate anche ad essere adattate a coloro che ricevono gli auguri.

Tra le frasi più gettonate vi sono quelle che sono riferite a persone che si conoscono bene con cui vi è anche maggiore confidenza. Ad esempio vi è quelle in cui si augura di trascorrere un giorno in allegria con le persone che si amano, quelle che invece ricordano l’importanza del giorno o del traguardo raggiunto. In quest’ultimo caso tali auguri si rivelano utili quando si raggiungono i venti anni, o i trenta, i quaranta, i cinquanta e così via. Se non si conosce bene la persona a cui augurare buon compleanno è meglio attenersi su toni più formali, e a volte un semplice buon compleanno può evitare spiacevoli equivoci.

Frasi piú divertenti

Tra le frasi piú utilizzate per un compleanno molto cliccate sono anche le frasi più divertenti. Sono quelle da dedicare sempre alle persone che potrebbero apprezzare e che non si offendono. Infatti vi sono numerose frasi, se si effettua una ricerca su internet, per prendere in giro chi compie gli anni. Si tratta di temi sulla vecchiaia, sul passare degli anni e sul fatto che si invecchia in maniera generale. Frasi che si possono trovare sono quelle in cui c’è scritto: se senti le ossa scricchiolare non è perchè stai diventando vecchio/a ma croccante. Un bigliettino del genere, o anche un messaggio così, sarà sicuramente apprezzato da colui o colei che compie gli anni e sarà accolto con u sorriso.

Solo che per mandare messaggi di auguri ironici bisogna avere prima di tutto confidenza con il destinatario. Un consiglio è quello di cercare sempre delle frasi che poi possono essere personalizzate o che servano da spunto per creare un messaggio di auguri anche originare senza fare un copia-incolla. Da tenere presente, quando si sceglie la frase, anche l’età del festeggiato.

[Foto: www.auguribuoncompleanno.com]