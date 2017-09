5 regali per gli amanti del sushi

Negli ultimi anni la cucina giapponese si è diffusa anche nel nostro Paese grazie al sushi, un piatto tipico orientale a base di riso, pesce e alghe che vanta estimatori da ogni parte d’Italia. In questo articolo analizzeremo più da vicino cinque regali che potrete fare all’amante del sushi, affinché possa preparare questa pietanza nella propria cucina.

Iniziamo con un prodotto targato Leifheit: si tratta del Perfect Roll Sushi, un oggetto che consente di preparare il sushi inserendo il riso nel rotolo, per poi piegare la maniglia verso il basso e tirare l’apposita linguetta. Si tratta di tre operazioni semplici da eseguire e che permettono di ottenere l’arrotolamento del riso nella tipica forma del sushi. Questo oggetto è utile soprattutto per i principianti ma anche il professionista potrebbe utilizzarlo.

Un altro oggetto indispensabile nella cucina di chi vuole realizzare un sushi fai da te è il Cuociriso. Si tratta di un contenitore a forma di vasetto, che si può inserire nel forno a microonde. E’ realizzato in polipropilene, privo di sostanze tossiche, e garantisce una buona cottura del riso che può essere utilizzato per preparare il riso sushi.

Il terzo articolo che vi proponiamo è il Sushi Bazooka. Si tratta di uno strumento di plastica, leggero e che si può lavare in lavastoviglie. La sua lunghezza di trecento millimetri permette di inserire all’interno il riso insieme ad altri ingredienti e, tramite un pistone, permette l’arrotolamento del sushi. Comodo e funzionale per chi non ha dimestichezza con questo piatto.

Il Set Hangiri, invece, è un prodotto rustico e caratteristico che simboleggia l’antico Oriente. Si tratta di un set in legno composto da un contenitore per lasciare riposare al suo interno il riso e assorbirne l’umidità dopo la cottura. Nel set sono comprese anche una stuoia per riporre il riso e tre spatole, sempre di legno, per spalmarlo.

Sushi Matik, infine, propone dei classici Stampini per realizzare il sushi. Grazie a degli appositi piccoli contenitori potrete divertirvi ad arrotolare il riso facendogli assumere varie forme: coniche, quadrate, rettangolari e a cuore, in modo da realizzare simpatiche creazioni. Nella confezione, oltre agli stampini, è inclusa anche una comoda spatola.

Quelli che vi abbiamo appena descritto sono cinque oggetti che potrete regalare a una persona cara dandogli la possibilità di preparare un piatto come il sushi con le proprie mani. Cinque prodotti, tutti disponibili su Amazon, che potrete ricevere comodamente a casa vostra.

[Foto: recipeshubs.com]