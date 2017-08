5 ricette fresche da portare in spiaggia

Le vacanze rappresentano il momento perfetto per trascorre qualche ora di spensierato relax. L’appuntamento sulla spiaggia diventa anche il momento per gustare e scoprire cinque ricette fredde, facilissime da preparare, che elencheremo in questa guida.

Si tratta di piatti veloci che tutti possono realizzare.

Il riso freddo

Iniziamo con il classico dei cibi da spiaggia: il riso freddo. Per prepararlo basta scolare quando è giunto al limite massimo di cottura, in modo che sia particolarmente al dente.

Dopo la cottura del riso, bisogna passarlo nell’acqua corrente fredda e condirlo con pomodori, mais, tonno e verdure. Il riso freddo non solo è un piatto veloce da preparare, ma è anche gustoso e colorato, tipicamente estivo, e si mantiene benissimo nella borsa termica e si può servire in spiaggia riuscendo ad accontentare il palato di tutti.

L’insalata di farro

L’insalata di farro, invece, è un’altra ricetta facile da preparare e alla portata di tutti. Questo cereale può essere condito con olio, olive nere e basilico e, insieme a un misto di verdure, il farro diventa un ingrediente ricco di vitamine e fibre. Inoltre questo tipo di insalata, servita fredda, è un piatto adatto al clima caldo che c’è sulla spiaggia.

Frittata di maccheroni

La terza ricetta riguarda la classica e intramontabile frittata di maccheroni. In genere si può preparare utilizzando la pasta avanzata il giorno prima e, in aggiunta, una dose massiccia di uova e formaggio romano. Questo tipo di frittata non solo è davvero buona ma si può dividere in facili porzioni e diventa quindi un piatto utilissimo in spiaggia.

Tramezzini

La quarta gustosissima ricetta sono i tramezzini, che potete preparare a casa, utilizzando il pancarré tagliato a triangoli e sovrapponendovi all’interno pomodori e formaggio, ma anche zucchine grigliate e prosciutto, in modo da preparare varie versioni di questi stuzzichini. Da evitare la maionese, non perché non sia adatta per i tramezzini, ma questo prodotto non si adatta al caldo.

Macedonia

Infine, la quinta ricetta da spiaggia è la macedonia, un tripudio di colori e sapori. Per prepararne una degna di questo nome, basta tagliare in piccoli pezzi frutta varia e di stagione, dal melone alle ciliegie, ma anche le pesche e le albicocche, e servirla poi in porzioni singole. Anche in questo caso evitate di condirla in modo da mantenerla fresca per molte più ore.

La macedonia di frutta insieme alle altre ricette che vi abbiamo presentato, sono piatti tipici da portare in spiaggia affinché una giornata al mare possa trasformarsi in un momento di gioia per tutta la famiglia.

[Foto: blog.giallozafferano.it]