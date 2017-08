Barbeque: ecco 3 segreti per cucinare le salsicce al punto giusto

Barbeque che passione! La salsiccia è uno degli insaccati più cucinati e saporiti al mondo. Si può cuocere in svariati modi: bollita, in forno, in padella o alla brace. In questo articolo vedremo tre semplici passaggi che, se rispettati, permettono ad ogni griller di portare in tavola delle ottime salsicce cotte al punto giusto sia al cuore, sia esternamente, senza alcun tipo di bruciatura. Prima di posizionare le salsicce sulla brace ricordarsi di togliere lo spago che le lega l’una all’altra e di non salarle perché sono già condite.

Prima regola: non bucare mai le salsicce. La salsiccia va posizionata sulla griglia intera quindi non bisogna bucarla con la forchetta o tagliarla in due parti. In tal modo si eviterà di perdere i preziosi succhi che rendono saporita la carne. Inoltre, c’è anche una ragione più tecnica: non bucando la salsiccia si eviterà di generare fiamme che, a loro volta, possono bruciare esternamente l’insaccato.

Seconda regola: cuocere la salsiccia alla giusta distanza dalla brace. Posizionare la griglia al livello più alto, così da cuocere la carne alla giusta distanza dalla brace ed evitare che si bruci. Se si utilizza il barbeque a gas, cuocere le salsicce a fiamma bassa e mai alta.

Terza regola: cucinare la salsiccia su tutti e quattro i lati. Cucinare la salsiccia richiede passione e tanta pazienza: non vanno lasciate sulla griglia e girate una volta soltanto. Meglio rimanere nei paraggi del barbeque, magari sorseggiando qualcosa di fresco e facendo due chiacchiere con gli amici. Così facendo non si perderà di vista la cottura delle salsicce e si potrà aver cura di girarle spesso e su ognuno dei quattro lati (anche la parte concava e convessa).

(Foto: Agrodolce)