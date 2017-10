Campionato del mondo di Pasticceria 2017: vince l’Italia

Italia campione del mondo di pasticceria. Il team italiano formato dagli chef pasticceri Matteo Cutolo, Giuseppe Russi ed Enrico Casarano, vince il Campionato del Mondo di Pasticceria 2017. Il concorso si svolge ogni due anni ed è organizzato dalla Fipgc (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria) in occasione di Host, presso la Fiera Internazionale di Milano. Nel corso del Campionato si contendono il titolo i pasticceri provenienti da ogni parte del mondo, pronti a realizzare la competizione più importante a livello internazionale.

Il team italiano ha realizzato tre sculture inerenti il tema proposto dall’edizione 2017: “Alla scoperta del Mondo del Cioccolato e del Caffè”. La scultura in cioccolato ha ricordato l’origine del cacao con una maschera Maya. La scultura dedicata al caffè, in pastigliaggio, è stata creata con la forma di un macinino tradizionale, la moka e il tavolino. Nella scultura di isomalto, i pasticceri italiani hanno fatto incontrare i due protagonisti di questa edizione, il cioccolato e il caffè.



Si sono classificati, rispettivamente al secondo e al terzo posto, la Cina, a cui va il premio speciale per la miglior scultura artistica, e il Giappone. La Svizzera ha conquistato il premio per il miglior gelato e la Francia per la miglior Torta Moderna. Al Marocco il premio giornalistico “Pastry Magazine”.

Per ulteriori informazioni: www.campionatomondialepasticceria.it

(Foto: Corriere Milano – Corriere della Sera)