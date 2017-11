Castagne: 5 ricette dolci facili da fare

Le castagne sono un frutto molto saporito e dal gusto particolare e possono essere mangiate sia crude che arrostite. Si possono preparare anche dei dolci molto buoni e particolari, facili da realizzare. Tra questi vi sono:

Bicchierini di crema di castagne

Ingredienti: 700 g di castagne, 130 g di zucchero, 150 di cioccolato fondente, 150 g di burro e 6 ml di rum.

Preparazione: Per la preparazione occorre lessare le castagne e fondere il cioccolato separatamente unito al burro. Una volta che le castagne sono pronte occorre tritarle finemente e unire lo zucchero, aggiungendo poi il composto di cioccolato e burro e il rum. Una volta amalgamato il tutto si versa in dei bicchierini e si decora o con il cioccolato oppure con la panna.

Crostata con crema di castagne

Un’atra ricetta gustosa e facile da preparare è la crostata con crema di castagne. Qui si ha la base di una crostata tradizionale ma con una crema speciale.

Ingredienti per la crema: 800 g di castagne, 260 g di acqua, 240 g di zucchero, vaniglia e 1 buccia di un limone.

Preparazione: La crema si prepara facendo bollire le castagne, e una volta tritate si mescolano ad un composto caldo di acqua, zucchero, vaniglia e limone e si lascia amalgamare lento sul fuoco fino ad ottenere un composto denso, da versare sulla frolla prima di infornare la crostata. La crema di castagne può essere l’ideale anche per farcire bignè, una torta o si può mangiare sola come dolce al cucchiaio, da servire fredda in pratici bicchierini.

Budino di castagna

Un altro dolce al cucchiaio è il budino di castagna.

Ingredienti: 1 kg di castagne, 260 g di panna fresca, mezzo litro di latte intero, 50 g di zucchero, 150 g di cioccolato e 10 ml di gelatina in fogli.

Preparazione: Le castagne vanno bollite per 30 minuti, poi vanno fatte a pezzetti molto piccoli e si aggiunge il latte, si lasciano cucinare a fuoco lento e poi vanno passate per avere un composto cremoso. In un tegame si versa il composto di castagne, il cioccolato tagliato finemente, la panna fresca e la gelatina. Si frulla tutto per avere un composto uniforme e si lascia raffreddare negli stampi. Si può servire con una spolverata di cioccolato o di zucchero a velo.

Torta di castagne

Un dolce con le castagne molto delizioso è la torta di castagne, i cui ingredienti sono i soliti di una pan di spagna al cioccolato, solo che al posto della farina si utilizza la farina di castagne ottenuta da questo frutto che viene bollito e poi pulito e tritato finemente con un mixer per avere un composto polveroso… Questa torta può essere accompagnata anche con una crema di castagne per renderla dal sapore più intenso e particolare.

