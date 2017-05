Cocktail di benvenuto con Prosecco e succo d’arancia

È l’ora di un cocktail! Il pomeriggio arrivano degli amici ed il miglior modo per stupirli e ravvivare i loro palati assetati dal caldo sempre più pressante è un fresco e gradevole cocktail di benvenuto. Ne esistono di svariati tipi ma in questo articolo vediamo la ricetta per preparare il cocktail con prosecco e succo d’arancia. Pochi ingredienti, pochissimo tempo di realizzazione ed il gioco è fatto!

Ingredienti per 8 persone:

600 ml di prosecco;

400 ml di succo d’arancia.

Procedimento:

Spremere le arance con uno spremiagrumi manuale o elettrico e filtrare il succo ricavato con un colino.

Versare il succo d’arancia in una brocca e unirvi il prosecco ben freddo quindi mescolare per bene. Servire nei bicchieri d’aperitivo ben freddi e guarnire con una fetta d’arancia e un ombrellino.

Altre versioni:

Il prosecco si può unire anche ad altri ingredienti e preparare così altre versioni a base di frutta e non solo. Al posto delle arance si possono mettere delle dolci fragole, frutto tipico di questi periodo, o l’ananas.

(Foto: ButtaLaPasta)