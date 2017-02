Come fare in casa i cioccolatini a forma di cuore per San Valentino: la ricetta

La festa dedicata a tutti gli innamorati sta per arrivare ed è ora di dare uno sguardo alle ricette per preparare degli sfiziosi dolci. Di seguito riportiamo la ricetta dei cioccolatini di San Valentino dall’inconfondibile forma a cuore. Bastano pochi minuti e un paio di ingredienti per conquistare con dolcezza il cuore del proprio innamorato!



Ingredienti:

Una tavoletta di cioccolato fondente da 250 grammi;

Frutta secca in scaglie: noci e cocco q.b.

Preparazione:

Mettere a sciogliere a bagnomaria il cioccolato (in alternativa lo si può far sciogliere nel microonde).

Prendere gli stampini a forma di cuore e, dopo averli foderati con la frutta secca, riempirli con il cioccolato fuso (per tale operazione è importante aiutarsi con una tasca o in alternativa con un cucchiaio).

Spolverare ogni stampino riempito con il cioccolato con le scaglie di frutta secca e riporli in freezer affinché s’induriscano.

Una volta pronti sono ottimi da servire con il caffè o come dolce dopo cena.

(Foto: Caputo Dolciumi Bari)