Come fare la mousse al cioccolato bianco e fondente: la ricetta

Mousse al cioccolato bianco e fondente. Quando tra due versioni di dolce non si sa quale provare, l’alternativa è di preparare quella che le contiene entrambe. Come nel caso della ricetta per le mousse al cioccolato bianco e fondente.



Ingredienti per otto persone:



1) Mousse chiara:

200 grammi di cioccolato bianco;

4 cucchiai di rum bianco;

1 tuorlo;

4 cucchiai di zucchero;

2,5 dl di panna fresca;

2 albumi;

2) Mousse scura:

200 grammi di cioccolato fondente;

30 grammi di burro;

4 cucchiai di rum scuro;

3 uova;

Ricci di cioccolato per guarnire;



Procedimento per la mousse chiara:



Dopo aver fatto a pezzi il cioccolato, scioglierlo a bagnomaria col rum bianco. In un’altra ciotola lavorare i tuorli con lo zucchero per poi mescolarvi, una volta fuso, il cioccolato. Montare la panna e versarla delicatamente al composto di tuorli e cioccolato.

Procedere con la preparazione degli albumi che andranno montati a neve ferma in un’altra ciotola asciutta. Una volta pronti incorporarli al precedente composto e riporre il tutto in frigorifero per addensare.



Procedimento per la mousse scura:

Sciogliere a bagnomaria il cioccolato con il burro e il rum. Una volta pronto il composto, toglierlo dal fuoco e aggiungervi i tuorli. Montare anche in questo caso gli albumi a neve ferma e incorporarli poi al composto di cioccolato. Far riposare in frigorifero.

Una volta pronte le due mousse versarle a strati alternati in coppe o bicchieri e, infine, decorare con qualche riccio di cioccolato.

