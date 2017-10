Cosa bolle in pentola ad Halloween?

Halloween: una cena a base di dolci scheletri e zucche terrificanti. Il 31 ottobre è vicino e per la festa di Halloween sono in molti a scegliere un costume ad hoc per una serata in maschera. A stupire sono anche la miriade di ricette con cui si accoglie questa vecchia festa.

Sul web sono presenti molti siti dedicati ad Halloween e alle ricette che si possono preparare. Su www.gnamgnam.it i ragni vengono preparati sia dolci che salati: ecco le pizzette ragno e i ragni di pasta frolla (non preoccupatevi, non parliamo di ragni veri!). E per restare in tema, perché non preparare delle dolci tombe al cucchiaio o dei mostri di pasta sfoglia?

Sul sito www.halloween.it, che si presenta rigorosamente con un “terrificante” sfondo nero, si trovano una carrellata di ricette. Ogni piatto richiama a qualche simbolo della festa. Si parte con gli antipasti dove sono presenti ricette come “cappelli della fattucchiera”, “cimitero di panini”, “folletti maligni”. Nei primi troviamo “capelli di strega impiastricciati”, “risotto nella zucca”, “strozzapreti alle fiamme dell’inferno”. E per chiudere, tra i secondi, “fantasmi di uova”, “sarcofago con sorpresa”. Lunga anche la carrellata di dolci!

Martini cocktail con occhi, per favore! È sicuramente un cocktail in linea con Halloween, in grado di stupire e divertire chiunque. Per prepararlo basta prendere 500 ml di Martini dry, 6 ravanelli, 6 olive snocciolate (ingredienti per 3 persone). Gli occhi che andranno a decorare il cocktail saranno i ravanelli lavati e sbucciati (avendo cura di lasciare un po’ di buccia rossa a strisce, di modo da ricreare l’effetto delle venature dell’occhio). Con un coltellino praticare un foro all’estremità superiore di ogni ravanello per poi infilarci un’oliva snocciolata. A questo punto i nostri occhi-ravanello sono pronti per essere posati sul fondo del double Martini glass per essere sommersi dal Martni dry e stupire gli ospiti!

I vegetariani possono prendere spunto dalle numerose ricette preparate in questa fotogallery: www.ecoo.it.

(Foto: parentingchaos.com e blog.partytu.de)