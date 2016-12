Dieta del minestrone: come perdere peso in 7 giorni dopo le vacanze di Natale

Perdere qualche chilo in sette giorni. È con l’arrivo del nuovo anno e trascorse le festività natalizie che in molti decidono di dedicarsi al proprio corpo per perdere qualche chilo di troppo. La dieta del minestrone può essere un rimedio per perdere un po’ di peso: va seguita per sette giorni ed è possibile ripeterla anche la settimana successiva.

La dieta del minestrone dura solo due settimane perché essendo un regime alimentare ipoproteico fa perdere grasso e massa muscolare per via delle poche proteine presenti. È importante segnare il peso il primo giorno della dieta e poi ripesarsi il terzo o quarto giorno di dieta, al fine di verificare la perdita di almeno due o tre chili. Se si è perso più di tre chili è meglio aumentare le Kcal mangiando qualche fetta biscottata a colazione o variando il pranzo con l’apporto di pasta o riso integrale. Al settimo giorno di dieta si dovrebbe raggiungere il traguardo dei cinque chili persi.

La dieta del minestrone giorno per giorno:

Primo giorno

Colazione: caffè o tè; mele e pere

Spuntino: succo di frutta non zuccherato

Pranzo: minestrone; mele

Merenda: succo di frutta non zuccherato

Cena: minestrone; pere

Variante: le mele e le pere previste possono essere sostituite da frutta a scelta, escluse uva e banane, che può essere anche cotta o in scatola senza zuccheri aggiunti.

Secondo giorno

Colazione: caffè

Spuntino: tè

Pranzo: minestrone; bietole e cicoria o indivia e broccoletti cotti oppure radicchioverde

Merenda: tè o caffè

Cena: minestrone; 200 g di patate lesse con 10 g di burro

Variante: le patate con il burro possono essere sostituite da 350 a di funghi cucinati con 2 cucchiaini di olio extra vergine di oliva.

Terzo giorno

Colazione: tè o caffè; pere e ananas

Spuntino: succo di frutta senza zucchero

Pranzo: minestrone; carote e carciofi crudi o cotti

Merenda: succo di frutta senza zucchero

Cena: minestrone; peperoni, melanzane e zucchine alla griglia

Variante: le pere e l’ananas della colazione possono essere sostituite da frutta a scelta (escluse uva e banane), che può essere anche cotta o in scatola senza zuccheri aggiunti.

Quarto giorno

Colazione: cappuccino preparato con 200 ml di latte scremato; banane

Spuntino: tè o caffè

Pranzo: 200 g di yogurt magro; una banana

Merenda: tè

Cena: minestrone; un frappé preparato con 200 ml di latte e una banana

Variante: i 200 g di yogurt del pranzo possono essere sostituiti da 150 g di ricotta o da 120 g di mozzarella o di gorgonzola o di caciotta.

Quinto giorno

Colazione: caffè

Spuntino: tè

Pranzo: 300 g di pesce al vapore (merluzzo, sogliola, nasello); pomodori

Merenda: tè

Cena: minestrone; 200 g di pesce alla griglia (orata, spigola, rombo)

Varianti: a pranzo i 300 g di pesce alla griglia possono essere sostituiti da 300 g di calamari o seppie alla griglia; a cena i 300 g di pesce alla griglia si possono sostituire con 150 g di tonno al naturale o con 100 g di salmone affumicato

Sesto giorno

Colazione: caffè

Spuntino: tè

Pranzo: una o 2 bistecche di vitellone o manzo alla griglia; zucchine e finocchi al vapore

Merenda: tè

Cena: minestrone; 300-400 g di pollo arrosto senza pelle

Variante: a cena al posto del pollo arrosto si possono mangiare 250 g di tacchino arrosto.

Settimo giorno

Colazione: caffè

Spuntino: succo di frutta senza zucchero

Pranzo: 150 g di riso integrale con verdure a piacere; asparagi, cipolle e carote al vapore

Merenda: succo di frutta senza zucchero

Cena: minestrone; barbabietole e cetrioli

Varianti: a colazione si possono aggiungere 2 fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata senza zucchero.

(Fonte: www.greenstyle.it)

(Foto: InRan)