Dolci autunnali: torta dolce di zucca

La zucca è un alimento davvero versatile e viene impiegato in diversi modi in cucina. In questa ricetta, pubblicata sul sito giallozafferano.it, viene preparata in una variante dolce. Gli ingredienti lasciano presagire che la torta di zucca sia davvero ottima da degustare per una pausa pomeridiana o dopo pasto. Abbinare una bevanda in grado di contrastare la dolcezza della torta di zucca.

Ingredienti per 6 persone:

600 grammi di zucca pulita;

100 grammi di miele di acacia;

2 cucchiai di zucchero a velo;

4 cucchiai di farina 00;

2 uova medie;

150 ml di panna fresca;

1 cucchiaino di cannella in polvere;

1 cucchiaino di noce moscata.

Preparazione:

Pulire la zucca tagliando la buccia ed eliminando i semi interni. Una volta pronta ridurla a tocchetti ed utilizzarne 600 grammi per la realizzazione della ricetta.

Riporre la zucca tagliata a tocchetti nella pentola a pressione per cuocerla a vapore. La cottura deve durare circa 5-7 minuti dal momento in cui si sentirà il sibilo della pressione. Una volta cotta, lasciare intipiedire la zucca nella pentola coperta, quindi aprirla e prendere la polpa della zucca, colarla in un colino e metterla nel boccale del mixer. Aggiungere le uova, la farina setacciata con lo zucchero a velo e iniziare a mixare gli ingredienti. Unire a filo la panna e il miele ed infine la cannella e la noce moscata. Il composto dovrà risultare abbastanza liquido e senza grumi.

A questo punto è possibile imburrare e infarinare uno stampo tondo da 24 cm al cui interno si può versare il composto di zucca preparato precedentemente. Cuocere in forno a 180 gradi per circa 30-40 minuti. La torta dolce di zucca sarà pronta quando il composto si staccherà da solo dalle pareti dello stampo. Lasciarlo intiepidire e poi capovolgerlo su di un piatto da servizio dove dovrà freddarsi. Per rendere la presentazione della torta più particolare, si può tagliare a losanghe (vedi foto articolo).

(Fonte: giallozafferano.it)

(Foto: Scopri le ricette)