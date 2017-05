Dolci semplici e veloci: muffin ai lamponi

Una ricetta semplice e veloce quella dei muffin ai lamponi presentata dal ricettario del sito web www.star.it. Ecco gli ingredienti e il procedimento da seguire per realizzarla in poco tempo a casa.

Ingredienti per quattro persone:

150 grammi di burro;

50 grammi di farina;

5 albumi d’uovo;

100 grammi di lamponi freschi;

Sale e zucchero a velo q.b.

Procedimento:

Per prima cosa sciogliere il burro in una padella fino a farlo diventare liquido e dal colore dorato. Una volta sciolto, colarlo e tenere soltanto il grasso.

In un contenitore miscelare la farina con gli albumi e un pizzico di sale e lavorare il tutto fino ad ottenere un impasto cremoso. Infine, aggiungere lentamente il burro e continuare a girare, fino ad amalgamare per bene tutti gli ingredienti.

Una volta pronto l’impasto, versarlo negli stampi ed in ognuno di questi, inserire qualche lampone. È il momento di cuocere i muffin nel forno riscaldato a 180º C per circa 10 min, finché non saranno dorati. Tolti i muffin ai lamponi dal forno, lasciarli raffreddare per poi spolverare su ciascun muffin lo zucchero a velo.

(Fonte: www.star.it)

(Foto: Gustoblog)