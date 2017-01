Dolci: torta di carote e mandorle

Avete voglia di un dolce diverso dai soliti? La torta di carote e mandorle è quello che fa per voi! Ecco la ricetta per realizzare una torta dalla consistenza soffice e dal sapore squisito.

Ingredienti per quattro persone:

300 grammi di carote;

150 grammi di farina 00;

150 grammi di mandorle (pelate);

90 grammi di olio di semi;

3 uova;

1 albume;

100 grammi di zucchero (semolato);

70 grammi di zucchero di canna;

1 bustina di vanillina;

1 bustina di lievito per dolci;

1 pizzico di sale.

Procedimento:

Tagliare le estremità delle carote, pelarle e poi grattuggiarle. Una volta terminata questa operazione, eliminare l’eventuale acqua di vegetazione rilasciata dalle carote e pesarle. Proseguire con la preparazione delle mandorle: frullarle con un cucchiaio di zucchero di canna finché non avranno una consistenza farinosa. Aggiungere quindi la farina, il lievito, un pizzico di sale e la vanillina

In un recipiente a parte lavorare le uova con lo zucchero semolato al fine di ottenere un composto omogeneo e spumoso. Aggiungere l’olio di semi a filo, proseguire con la lavorazione del composto per poi unire le carote grattuggiate. Amalgamare il tutto avendo cura di mescolare con una spatola dall’alto verso il basso. Infine, aggiungere gli altri ingredienti secchi e mescolare ancora nello stesso verso.

Una volta pronto l’impasto riversarlo in uno stampo rivestito con carta da forno. Infornare a 180° per 30 minuti per poi abbassare la temperatura a 170° e proseguire la cottura per altri 10 minuti. Far riposare la torta di carote e mandorle a forno spento per altri 10 minuti e con lo sportello chiuso. Lasciarlo raffreddare prima di servirlo.

(Foto: Sapori Condivisi)