Dolci: tortine al doppio cioccolato

Inverno, freddo e voglia di cioccolato. Con la stagione invernale è piacevole trascorrere un pomeriggio a casa all’insegna della preparazione di piccoli dolcetti da deliziare dopo cena o per una pausa durante la giornata. Le tortine al doppio cioccolato sono semplici da preparare e buone da gustare. La ricetta è presa dal libro “In estasi col cioccolato”, edito dalla De Agostini.

Ingredienti per 16 dolci:

450 grammi di farina;

1 cucchiaio di lievito in polvere;

2 cucchiai di cacao amaro;

150 grammi di zucchero di canna;

2 uova;

1,8 dl di panna acida;

1,8 dl di latte;

4 cucchiai di olio di semi di girasole;

170 grammi di cioccolato bianco;

170 grammi di cioccolato fondente.

Procedimento:

In una ciotola setacciare la farina con il lievito e il cacao e poi aggiungere lo zucchero avvallando un po’ al centro. In un altro recipiente battere le uova con la panna acida, il latte e l’olio di semi per poi versare il composto in quello a base di cacao preparato precedentemente. Miscelare per bene con l’aiuto di una frusta elettrica al fine di ottenere un impasto denso e cremoso. Infine aggiungere all’impasto il cioccolato bianco e fondente fatto a pezzetti e mescolare tutto.

Su di una teglia da forno sistemare 16 pirottini di carta al cui interno andrà disposto l’impasto con l’aiuto di due cucchiai. Una volta pronti, infornare a 180 gradi e cuocere per circa 25 minuti, finché le tortine non appaiono rigonfie e sode. Una volta raffreddate portare in tavola!

(Foto: Ricettaidea)