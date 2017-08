Frutta e verdura: la lista dei prodotti tipici di settembre

Settembre: un mese utile per preparare conserve e salsa di pomodoro. L’estate sta volgendo al termine ma la natura prosegue il suo ciclo e porta sulle nostre tavole tantissimi prodotti stagionali tipici di questo periodo. Se si è amanti delle conserve è ancora possibile preparare, ad esempio, la salsa di pomodoro fatta in casa o conserve domestiche prima dell’arrivo del generale inverno. Un modo per godere a lungo di prodotti che poi ritroveremo fra un anno, con la nuova stagione estiva. Ecco allora un’utile lista degli ortaggi e della frutta di settembre, con cui preparare squisite pietanze e conserve ricche di molteplici sostanze nutritive.

Gli ortaggi tipici del periodo sono:

Barbabietole e bietole

Carote

Cetrioli

Invidia

Lattuga

Cicoria

Radicchio rosso

Rucola

Melanzane

Rape, ravanelli

Scalogno e cipolla

Erbette

Spinaci

Fagiolini

Biete da costa

Zucca e zucchine

Cavolo, verza

Pomodori

Piselli

Peperoni

Patate novelle

Sedano

Porro

Finocchi

Broccoli

Funghi.

La frutta tipica di settembre:

Uva

Fichi

Fichi d’india

Limoni

Mandorle

Pistacchi

Melograno

More

Pere

Pesche

Albicocche

Prugne.

(Foto: ghiandolapineale)