Pane: ecco 5 curiosità importanti

Il pane è uno degli alimenti principali delle tavole di tutto il mondo. Nel nostro Paese, così come in molti altri, vien considerato un alimento sacro, le cui origini si fanno addirittura risalire all’era paleolitica. Ecco sei curiosità con cui sfatare anche alcuni falsi miti sul pane.

1. Fette biscottate o pane per dimagrire? Tra una fetta biscottata e una fetta di pane, meglio quest’ultima se si vuole perdere un po’ di peso. Il perché è presto detto: le fette biscottate contengono un indice glicemico più alto e più calorie rispetto al pane. Quindi, meglio mangiare una fetta di pane integrale se si è intenzionati a perdere qualche chilo di troppo.

2. A colazione latte e cereali o pane integrale? È meglio iniziare la giornata con del pane integrale perché i cereali, oltre a contenere più zuccheri, anche se consumati con una tazza di latte, non soddisfano a lungo il senso di sazietà.

3. Non tutto il pane è uguale. Di varietà di pane ne esistono molteplici, in lungo e in largo per lo stivale. E non è solo una questione di forma ma anche di contenuto: ad esempio la baguette non ha un grande valore nutrizionale mentre il pane integrale dà al nostro organismo un buon apporto di sali minerali e fibre. Ed è bene ricordare una cosa fondamentale: la farina deve essere il meno raffinata possibile ed il grano deve provenire da agricoltura che non utilizza pesticidi.

4. Pane ai cereali? Sì, grazie. Questo tipo di pane contiene più fibre e magnesio rispetto al pane tradizionale.

5. La crosta del pane è buona quanto la mollica. La parte esterna, ovvero la crosta del pane, più è cotta e più è digeribile. È meglio evitare pasta non cotta bene, al fine di non dover soffrire di gonfiore addominale e problemi di digestione.

(Foto: il Salvagente)