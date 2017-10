Primi piatti d’autunno: tagliatelle ai funghi porcini

Tra le varietà maggiormente apprezzate sulle nostre tavole ci sono i porcini e gli champignon, tant’è che essendo la domanda molto alta dobbiamo importarli dall’estero, in particolare da Europa orientale e Cina.

L’apporto calorico dei funghi è molto basso ma non pari a zero come spesso si sente dire: 100 grammi di funghi freschi contengono, al pari di altri vegetali come l’insalata o gli spinaci, circa 20 calorie. Quindi, a rendere i funghi un po’ pesanti è la loro cottura assieme ad altri elementi calorici, come ad esempio la panna, non presente in questa ricetta.

Ingredienti per 4 persone:

400 grammi di tagliatelle;

300 grammi di funghi porcini freschi;

Peperoncino q.b.;

3 spicchi d’aglio;

Prezzemolo q.b.;

Olio eco;

Sale q.b.

Preparazione:

Per prima cosa pulire i funghi: rimuovere con il coltello la parte finale del gambo e pulirli con un panno umido o passarli velocemente sotto l’acqua fredda (l’operazione deve essere molto veloce, onde evitare di inzuppare i funghi). Tagliare poi i funghi a fettine.

Una volta lavati i funghi, asciugarli e tagliarli a fettine quindi riporli nella pentola dove precedentemente è stato versato l’olio e gli spicchi d’aglio tritati. Cuocere a fuoco dolce, avendo cura di salare e aggiungere il peperoncino verso fine cottura.

Nel mentre si cuociono i funghi, portare a cottura la pasta che, scolata al dente, andrà versata nella padella in cui sono stati cotti i funghi con un po’ d’acqua di cottura. Far saltare e mescolare le tagliatelle con il condimento, aggiungere un filo d’olio evo, il prezzemolo tritato ed il gioco è fatto. Le tagliatelle ai funghi porcini sono pronte per essere portate in tavola.

(Foto: Italiadiscovery)