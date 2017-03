Ricetta Brownies con noci e cioccolato

La ricetta di oggi ci fa volare negli Stati Uniti. Qui, tra i vari dolci della cucina a stelle e strisce, troviamo i brownies: una torta al cioccolato chiamata così per via del suo colore scuro (brown indica proprio il colore marrone). Viene tagliata a piccoli quadrettini e si può farcire con cioccolato e noci.

Ingredienti per 16 pezzi:

140 grammi di cioccolato fondente;

2,5 di olio di semi di girasole;

200 grammi di zucchero di canna grezzo;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

2 uova;

85 grammi di farina lievitata;

110 grammi di noci;

4 cucchiai di cacao amaro;

4 cucchiai di gocce di cioccolato al latte.

Procedimento:

Per prima cosa fare a pezzetti il cioccolato fondente e scioglierlo poi a bagnomaria. In una ciotola lavorare le uova con lo zucchero, l’olio di semi e l’estratto di vaniglia. A questo composto aggiungere il cioccolato fuso a bagnomaria e mescolare per bene. Intanto portare il forno alla temperatura di 170 gradi.

Proseguire la lavorazione del composto di uova e cioccolato incorporando la farina lievitata e il cacao setacciati. Infine aggiungere le noci, precedentemente tritate, e le gocce di cioccolato. Una volta amalgamati per bene gli ingredienti, versarli in una teglia bassa, quadrata e unta con un po’ d’olio di semi (misura di 20 centimetri di lato).

Livellare bene il composto e infornare per 30 minuti. La torta sarà pronta quando si sarà formata la sottile crosta in superficie. Una volta raffreddata, tagliarla nella tradizionale forma a quadretti.

(Foto: GreenMe)