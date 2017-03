Una versione davvero golosa della cheese-cake, preparata con una crema di nutella, formaggio fresco e panna montata. Per realizzarla bastano pochi ingredienti e poco tempo ed il risultato è un dolce al bicchiere fresco e cremoso da gustare dopo il pasto o come pausa nel pomeriggio.



Ingredienti per 3 persone:



300 grammi di nutella;

40 grammi di latte freddo;

200 grammi di panna montata;

2 banane;

6 biscotti (ad esempio i Digestive);

150 grammi di formaggio fresco spalmabile.

Porcedimento:



In un recipiente amalgamare la nutella con un formaggio spalmabile e la panna montata. Una volta pronta la crema, predisporre tre coppette in cui sbriciolare i biscotti sul fondo. Successivamente bagnarli con il latte e tagliare una banana a fette per poi adagiarne quattro di queste sul fondo di ogni coppetta.

Proseguire riempendo le coppette con la crema di nutella, formaggio e panna ottenuta ad inizio ricetta. Immergere nella crema un biscotto e decorare con panna montata e qualche altra fetta di banana. Conservare in frigorifero.

(Fonte: ricettario nutella)



(Foto: Il Giornale)